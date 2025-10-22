Dupla de Erechim conquista tricampeonato do Brasileiro de Rally 

Dupla de Erechim venceu a categoria Rally 2 (carros de tração 4x4). Sartori Rally Team, Divulgação

Os irmãos Juliano e Rafael Sartori escreveram mais um capítulo no rally brasileiro ao conquistarem, no último sábado (18), o tricampeonato do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade. A consagração veio na etapa final da competição, realizada em Severiano de Almeida.

A dupla, que representa Erechim, venceu a prova na categoria Rally 2 (carros de tração 4x4), garantindo o título nacional com uma campanha marcada por muita regularidade. Ao longo da temporada, os Sartori acumularam vitórias importantes e superaram desafios em etapas de Estação, Rio Negrinho e Graciosa.

Com 15 temporadas no currículo, os irmãos são a dupla mais longeva em atividade no campeonato nacional.

Foco no Campeonato Estadual