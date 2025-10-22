Dupla de Erechim conquista tricampeonato do Brasileiro de Rally 

Os irmãos Juliano e Rafael Sartori escreveram mais um capítulo no rally brasileiro ao conquistarem, no último sábado (18), o tricampeonato do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade. A consagração veio na etapa final da competição, realizada em Severiano de Almeida.
A dupla, que representa Erechim, venceu a prova na categoria Rally 2 (carros de tração 4x4), garantindo o título nacional com uma campanha marcada por muita regularidade. Ao longo da temporada, os Sartori acumularam vitórias importantes e superaram desafios em etapas de Estação, Rio Negrinho e Graciosa.
Com 15 temporadas no currículo, os irmãos são a dupla mais longeva em atividade no campeonato nacional.
Foco no Campeonato Estadual
Após conquistarem o tricampeonato brasileiro, os irmãos Juliano e Rafael Sartori agora voltam suas atenções para a reta final do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade. A dupla de Erechim lidera a categoria Rally 2 e chega como favorita à última etapa da competição, marcada para o final de novembro, em Marcelino Ramos.