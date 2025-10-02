Do check-up à corrida no fim do mundo: a jornada de superação de um atleta de Casca

Thiago alcançou o quarto lugar da prova de 42 km. Arquivo Pessoal

O que começou como uma recomendação médica em 2015 se transformou em uma história de superação, disciplina e conquista. Em agosto, o casquense Thiago Trentin alcançou o quarto lugar na desafiadora Mountain do Fim do Mundo, em Ushuaia, na Argentina.

A prova, considerada uma das mais exigentes do circuito sul-americano de corridas de aventura, reuniu atletas de diversos países em um cenário de tirar o fôlego, literalmente. Com trilhas, bosques e montanhas cobertas de neve e gelo, os corredores enfrentaram temperaturas que chegaram a -17°C.

Um diagnóstico que mudou tudo

Após um check-up de rotina, Thiago descobriu que seu coração batia apenas 32 vezes por minuto. O diagnóstico exigia mudanças imediatas: era preciso praticar exercícios físicos regularmente. Tentou academias e outros esportes, mas foi na corrida que encontrou seu ritmo.

— O início foi muito desafiador, porque exige muito fôlego e acabei descobrindo que não é "só" calçar um tênis. No começo, não conseguia correr nem 500 metros sem parar — disse Thiago.

Da pandemia ao desafio na neve

Durante a pandemia, Thiago passou a aumentar as distâncias como forma de lidar com o confinamento. A evolução veio com o apoio do grupo de corrida liderado pelo professor Vinicius Bernardon, que o ajudou a treinar com segurança e sem lesões.

Desde então, foram cinco maratonas: Porto Alegre, Serra do Rio do Rastro, Buenos Aires, Bento Gonçalves e, agora, Ushuaia — a mais desafiadora de todas.

Preparação minuciosa para o extremo

Foram cinco meses de treinos intensos, com mais de 100 km semanais e sessões de até quatro horas. Thiago treinou em terrenos difíceis no interior de Casca e Camargo, testando desde o vestuário até a alimentação.

A escolha do equipamento foi crucial: roupas térmicas, meias e luvas de lã, corta-vento hidrorepelente, touca especial, mochila de hidratação e tênis com cravos de cinco milímetros.

— Cada detalhe foi testado antes. Não dava para ter surpresas. Estar desidratado ou molhado naquela temperatura significava o fim da prova, ou algo pior — explicou.

O desafio da Mountain Do Fim do Mundo

A vontade de participar da prova em Ushuaia surgiu após Thiago ver uma propaganda durante outra corrida. A curiosidade pela neve — que ele ainda não conhecia — e o desejo de se desafiar o levaram a embarcar nessa aventura com amigos e familiares.

Escuridão, gelo traiçoeiro e altitude cortante

A largada para a prova de 42 km da Mountain Do Fim do Mundo aconteceu às 7h30min, mas o sol só apareceu após as 9h. Os corredores tiveram que percorrer cerca de 12 km em completa escuridão, dependendo de lanternas e atenção redobrada para não se perderem ou machucarem.

— Outro fator que foi bem desafiador foi que durante o dia, com o sol, a neve superficial derreteu e à noite ela voltou a congelar, então ela acabou se tornando uma película de gelo e foi quebrando durante o trajeto. Se porventura você viesse a cair, seria a mesma coisa que cair no asfalto, é bem duro mesmo — avaliou Thiago.

A subida da montanha principal, no Cerro Castor, foi outro ponto crítico: 4 km de inclinação acentuada, com quase 900 metros de altitude. Segundo a organização, estima-se que a cada 100 metros de subida, a temperatura caía 1°C.

— Durante o percurso na mata fechada eu acabei molhando as mãos e não sentia mais os dedos. Por sorte eu levei uma luva extra. Se eu não tivesse trocado rápido, poderia ter perdido a ponta dos dedos. Foi o momento mais difícil da prova — relembra.

Superação acima do pódio

Entre os 400 competidores, o atleta cruzou a linha de chegada na quarta colocação. Para ele, no entanto, o maior prêmio foi completar a prova em um ambiente tão extremo.