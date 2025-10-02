Esportes

Corrida
Notícia

Do check-up à corrida no fim do mundo: a jornada de superação de um atleta de Casca

Em agosto, Thiago Trentin se aventurou em uma prova de 42 km na Argentina, considerada uma das mais exigentes do circuito sul-americano de corridas de aventura

Caroline Dolina

Repórter

