Divisão de Acesso terá grupos e começa em agosto; veja o que muda

Na próxima temporada, competição será disputada em quatro grupos de quatro times cada. Marlon Oliveira fotógrafo / @marlofoto

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) alterou novamente o calendário e o formato da Divisão de Acesso. Inicialmente prevista para começar em 5 de julho, a competição foi adiada para o dia 2 de agosto, conforme decisão tomada em congresso técnico com os clubes participantes, nesta quinta-feira (30).

A principal alteração está na fórmula de disputa. Em vez do modelo atual, em que as 16 equipes se enfrentam em turno único ao longo de 15 rodadas, a competição será disputada em quatro grupos com quatro clubes cada. Os enfrentamentos serão contra os adversários das outras três chaves, totalizando 12 rodadas na primeira fase.

Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam. Já os dois piores na classificação geral serão rebaixado à Terceirona. A partir das quartas até a final os jogos serão disputados em ida e volta.

Maioria

A decisão foi tomada após nova rodada de discussões com os clubes participantes. A Divisão de Acesso, que tradicionalmente ocupava o primeiro semestre do calendário estadual, será disputada exclusivamente no segundo semestre a partir de 2026. Essa era uma demanda antiga da maioria dos clubes.