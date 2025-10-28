Com promessa revelada pelo São Paulo, Ypiranga anuncia três reforços para 2026

Walce atuou no Tricolor entre 2014 e 2023. São Paulo, Divulgação

O Ypiranga segue anunciando os jogadores que integrarão o elenco comandado pelo técnico Raul Cabral na próxima temporada. Nos últimos dias, o Canarinho confirmou três nomes para o setor defensivo.

Um dos líderes do elenco, o zagueiro Willian Gomes, de 36 anos, teve seu contrato renovado para 2026. Com 78 partidas oficiais pelo clube, o defensor vai para sua quarta temporada consecutiva vestindo o manto verde e amarelo.

Outro nome anunciado é o lateral-direito Cleiton, de 32 anos. Com passagens por clubes como Mirassol, Caxias, Novorizontino e, mais recentemente, o Primavera, o jogador chega após conquistar o acesso à elite do Campeonato Paulista e o vice-campeonato da Copa Paulista.

A última contratação confirmada pelo Canarinho é o zagueiro Walce, de 26 anos. O jogador foi uma promessa das categorias de base do São Paulo, em que atuou entre 2014 e 2023. Depois disso, passou por clubes como Juventude, Santo André e Retrô. Ainda, em sua trajetória, teve passagens pelas seleções brasileiras sub-20 e sub-23.