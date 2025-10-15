Clubes da Região Norte divergem em votação sobre novo calendário da Divisão de Acesso

Gaúcho é o único time da Região que está disputando a Copa FGF neste segundo semestre. Luiz Carlos Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) realizou nesta terça-feira (14), a votação que definiu o calendário da Divisão de Acesso de 2026. Os clubes tiveram que escolher entre duas propostas: iniciar a competição em fevereiro, com a Copa FGF em julho, ou começar ambas simultaneamente em julho. A maioria optou pela segunda alternativa, e ficou decidido que o campeonato terá início no segundo semestre.

A decisão gerou reações distintas entre os clubes da região norte do estado. Gaúcho, Passo Fundo e União Frederiquense, que inicialmente defendiam o início em agosto, precisaram se posicionar diante das opções colocadas pela entidade.

Passo Fundo e União Frederiquense votaram pela proposta vencedora, que prevê o início da Divisão de Acesso em julho. Para os dois clubes, a alternativa evita o período de inverno mais rigoroso, que costuma prejudicar as condições dos gramados, e tem potencial para atrair maior público aos estádios.

— O início ideal seria em 15 de agosto, mas a data sugerida é a mais próxima da anteriormente deliberada pelos clubes — enfatizou Vinícius Girardi, presidente do União-FW.

Gaúcho divergiu

Já o Gaúcho foi o único entre os três a votar pela proposta de início em fevereiro. O clube buscava um calendário mais extenso, com a possibilidade de disputar a Divisão de Acesso no primeiro semestre e a Copa FGF no segundo.

— Queríamos jogar o ano todo. Começar em fevereiro nos permitiria disputar a Divisão de Acesso com mais tranquilidade e ainda ter a possibilidade de participar da Copa FGF depois. Isso seria fundamental para manter o elenco ativo e atrativo para patrocinadores — explicou Luciano Azevedo, presidente do Alviverde, que inicialmente defendia a ideia da Divisão de Acesso ter início no segundo semestre, mas não no mesmo período em que a Copa FGF.