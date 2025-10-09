Esportes

Em Natal-RN
Notícia

Be8/UPF garante vaga nas semifinais dos JUBs com vitória sobre a Uninassau

Com atuação segura e dominante, equipe gaúcha garantiu vaga entre as quatro melhores do voleibol feminino universitário

Caroline Dolina

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS