Be8/UPF garante vaga nas semifinais dos JUBs com vitória sobre a Uninassau

Equipe gaúcha manteve o controle da partida. CBDU, Divulgação

A Be8/UPF está entre as quatro melhores equipes de voleibol feminino dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que são disputados em Natal-RN. A classificação veio após vitória por 3 sets a 0 sobre a Uninassau (PE), com parciais de 25-17, 25-18 e 25-22.

Durante os três sets, a equipe gaúcha manteve o controle da partida, abrindo vantagem em cada etapa e administrando o jogo com segurança, sem correr riscos.

O técnico Giba comemorou a atuação e reforçou que o foco segue firme para a próxima fase.

— Tudo o que foi planejado, a equipe conseguiu executar. Foi um jogo que entramos com o nosso melhor: sólidos defensivamente e agressivos ofensivamente. O time está de parabéns, mas também ciente de que o estudo, a preparação e a concentração tem de ser os mesmos para a semifinal — destacou o treinador.