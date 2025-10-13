Be8/UPF encerra participação nos JUBs com destaque nacional

Be8/UPF perdeu a disputa pelo terceiro lugar por 3 sets a 1. CBDU, Divulgação

A Be8/UPF concluiu sua participação nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), com a quarta colocação nacional no voleibol feminino. A definição ocorreu no último sábado (11), após a derrota para a Uninassau por 3 sets a 1, na disputa pelo terceiro lugar.

Apesar do revés, o técnico Giba destacou o orgulho pelo desempenho do grupo e a evolução ao longo da competição.

— Ficar entre as quatro melhores equipes universitárias do Brasil é um feito. Tivemos perdas importantes, como a Érika, a Mel e a Paula, que impactaram diretamente nossa rotação e exigiram ainda mais das demais atletas. Mesmo assim, enfrentamos todas as adversárias de igual para igual. O grupo está de parabéns — afirmou.

Agora a equipe passo-fundense volta suas atenções para os próximos compromissos da temporada. No Circuito SESC, a Be8/UPF já garantiu vaga na fase final após vencer duas etapas. A última etapa da fase classificatória será disputada no dia 26 de outubro, enquanto a decisão do título está marcada para 9 de novembro.