Esportes

Vôlei Feminino
Notícia

Be8/UPF encerra participação nos JUBs com destaque nacional

Equipe passo-fundense garantiu a quarta colocação da competição universitária realizada em Natal, no Rio Grande do Norte

Caroline Dolina

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS