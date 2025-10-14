Após votação, FGF altera início da Divisão de Acesso de 2026 para o segundo semestre

Arena União receberá os jogos do União Frederiquense. André Ávila / Agência RBS

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu nesta terça-feira (14), em reunião virtual com os clubes participantes, a data de início da Divisão de Acesso de 2026. A estreia será no dia 5 de julho, quase dois meses depois em relação à edição de 2025, que começou em maio.

A decisão foi tomada por maioria de votos — 10 a favor e 3 contrários — entre os 13 clubes presentes. Um dos 14 times já confirmados não participou da reunião. Outras duas equipes ainda serão conhecidas através da Terceirona deste ano, totalizando 16 participantes na próxima temporada.

A mudança no calendário impacta diretamente os planos de Gaúcho, Passo Fundo e União Frederiquense, representantes da região norte do Estado, que agora terão mais tempo para montar seus elencos e estratégias.

A decisão de adiar o início da competição para julho foi motivada, principalmente, pelas condições climáticas do inverno gaúcho. O frio intenso e a alta umidade nessa época do ano costumam comprometer a qualidade dos gramados.

Além disso, os clubes argumentaram que o clima mais ameno a partir de julho favorece a presença de público nos estádios.

Clubes participantes