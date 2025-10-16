Aos 70 anos e com 843 troféus, piloto de Erechim ainda dita o ritmo no off-road

Bordignon disputa provas de regularidade há 36 anos. Arquivo Pessoal

A história de Altair Bordignon se confunde com a própria trajetória do motociclismo no Brasil. Natural de Erechim, ele cresceu entre motores e ferramentas, e transformou a paixão herdada da família em uma carreira marcada por conquistas. Aos 70 anos, Altair soma 843 troféus, 80 medalhas e 77 títulos em competições de enduro, modalidade à qual se dedica há mais de 36 anos.

Do berço à oficina

A relação de Altair com as motos começou antes mesmo de seu nascimento. Nos anos 1950, seu pai, José Bordignon, e o tio Grandino abriram uma oficina especializada em Lambrettas. A partir dos anos 1960, tornaram-se concessionários da marca italiana, vendendo motociclos para os estados do Sul.

Crescendo nesse ambiente, Altair aprendeu a pilotar aos 8 anos. Aos 13, ganhou sua primeira Lambretta. Aos 15, uma Xispa. Vieram depois modelos japoneses como a RD 125 e a Suzuki GT 250. Aos 22, recebeu uma CB 500 Four, a primeira moto de quatro cilindros de Erechim, mas foi a bordo de uma CB 750 Four que ele realizou suas primeiras viagens interestaduais.

— Eu assisti a primeira corrida do Mundial de Motovelocidade realizada no Brasil, em 1987, em Goiânia. Para chegar lá, precisei percorrer mais de 3 mil quilômetros com uma CB 750 Four, a famosa "7 Galo" — recorda Altair.

Aos 70 anos, Bordignon já disputou mais de mil provas. Arquivo Pessoal

A virada para o off-road

O contato com o enduro começou em 1981, quando adquiriu uma Honda XL 250R e passou a explorar estradas de terra e trilhas da região. Três anos depois, participou da primeira prova de Enduro de Regularidade. Mas foi em 1989, incentivado por amigos, que decidiu se dedicar integralmente à modalidade.

Desde então, Altair participou de cerca de mil provas, acumulando títulos dos campeonatos Brasileiro, Gaúcho, Catarinense e Paranaense. Ainda, venceu em três oportunidades o Enduro da Independência, prova mais conhecida e disputada da modalidade.

Nesta temporada, Bordignon lidera a Copa Motocar, o Campeonato Catarinense e o Sul Brasileiro de Enduro de Regularidade. Seu maior objetivo é continuar colecionando histórias e amizades sobre duas rodas — além, é claro, de novos troféus para suas prateleiras.