Ypiranga finalizou temporada com a quarta pior pontuação de sua história na Série C 

O Ypiranga finalizou a temporada com a quarta pior pontuação da história na Série C do Brasileirão. A trajetória de altos e baixos fez com que o Canarinho conquistasse 25 pontos dos 57 que estavam em disputa na primeira fase.

A pontuação alcançada pelo time gaúcho em 2025 só foi menor em outras três edições. Em 2017 e 2018, quando a competição era disputada no formato de grupos, o Canarinho somou 23 e 22 pontos, respectivamente. Já em 2023, com a fórmula alterada para o sistema atual, o clube conquistou 23 pontos.

Queda de rendimento

Recentemente, o presidente Adilson Stankiewicz falou sobre as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, incluindo os motivos para o baixo desempenho na Série C.

Um dos fatores, segundo o dirigente, foi o pedido de demissão do técnico Matheus Costa, que deixou o comando da equipe para assumir o Guarani, de Campinas. Em 14 jogos, foram seis vitórias, cinco derrotas e três empates.

Raul Cabral foi contratado para a função no momento em que a equipe vinha de uma sequência de quatro jogos sem vencer. O treinador não conseguiu fazer milagre rapidamente e o número aumentou para oito.

O Ypiranga quebrou a sequência negativa somente na última rodada, quando venceu o Figueirense por 1 a 0. Os resultados anteriores, no entanto, fizeram com que o clube tivesse a quarta pior pontuação na Série C desde 2016: 25 pontos em 19 jogos.

