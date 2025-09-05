Ypiranga anuncia saída de quatro jogadores após a eliminação na Série C

Zagueiro Igor Morais é o novo reforço do Volta Redonda para a disputa da Série B. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Uma semana depois da eliminação na Série C do Brasileirão, o Ypiranga anunciou os primeiros jogadores que não renovaram seus contratos para a próxima temporada. Nesta sexta-feira (5), a direção do Canarinho oficializou as saídas do goleiro Arthur Vellasque, zagueiro Igor Morais, volante Charles e o atacante Danielzinho.

Desses quatro nomes, o time gaúcho tinha interesse em renovar com arqueiro e o defensor. No entanto, Arthur finalizou o período de empréstimo e retornará para o Caravaggio, enquanto Igor Morais foi anunciado como reforço do Volta Redonda para a disputa da Série B do Brasileirão.

Quem também finalizou o contrato de empréstimo é o atacante Danielzinho, que retorna para o Nação, de Joinville. Já o volante Charles havia encaminhado sua transferência para o Operário-PR antes do término da Série C.

Foco em 2026

A expectativa é que o Ypiranga tenha uma reformulação no elenco para a próxima temporada. Até o momento, Canarinho renovou o contrato com cinco atletas: goleiro Zé Carlos, zagueiro William Gomes, meia Lucas Ramos, volante Gabriel Terra e atacante Gabryel Martins.

Cinco jovens que subiram das categorias de base também terão sequência na equipe principal: Arthur Pigatto, Dudu, Eduardo Grechi, João Branco e Fogaça.

Jogadores como o meia Marlone, o centroavante Maxuel e o atacante Válber Júnior têm vínculo com o time de Erechim até o término do Gauchão, mas poderão deixar o clube antes do término do contrato.