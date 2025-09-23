"Vamos fortes para fazer uma partida segura", diz zagueiro do Gaúcho sobre jogo contra o São Gabriel

Elenco Alviverde finalizou a preparação para o confronto nesta terça-feira (23). SC Gaúcho, Divulgação

Depois de estrear com um empate, o Gaúcho tenta conquistar a primeira vitória na Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Nesta quarta (24), o Periquito terá o seu primeiro desafio na Arena Be8, quando enfrenta o São Gabriel, às 15h.

No confronto contra o Brasil de Pelotas, a zaga Alviverde foi bastante exigida, mas se mostrou muito segura. Essa deve ser a principal característica da equipe do técnico Fabiano Daitx durante a competição, que deseja seguir sem sofrer gols.

— É um jogo muito importante, sem dúvida alguma, ainda mais que é a nossa estreia em casa. Conquistamos um resultado importante fora, mas agora sabemos da importância da vitória, porque está dentro dos objetivos que traçamos. Vamos fazer de tudo para que isso aconteça, então o nosso único objetivo é vencer — disse o zagueiro Luiz Fernando.

Adversário fragilizado

O São Gabriel estreou com uma derrota para o Esportivo e vive um ambiente tumultuado depois da demissão do técnico Eduardo da Cruz. O comandando foi desligado dias depois da sua contratação por ter reclamado da falta de condições de trabalho e pressão de torcida e patrocinadores.

O Gaúcho, que não tem nada a ver com isso, quer aproveitar a situação para subir na tabela de classificação. No momento, o Periquito está na quarta colocação, com um ponto, atrás de Esportivo e Pelotas, com três, e Brasil de Pelotas, com um.

— Estamos muito concentrados para vencer. Vamos fortes para fazer uma partida segura e seguirmos firme em busca dos nossos objetivos na competição — concluiu o defensor.

