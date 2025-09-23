Esportes

Copa FGF
Notícia

"Vamos fortes para fazer uma partida segura", diz zagueiro do Gaúcho sobre jogo contra o São Gabriel

Periquito estreia na Arena Be8 nesta quarta-feira, às 15h

Caroline Dolina

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS