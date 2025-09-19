Esportes

Dia do Gaúcho
Tradição e rivalidade: Gre-Nal de Bombacha encerra Festejos Farroupilhas de Marau

Jogo festivo antecederá o Gre-Nal 448, no domingo (21)

Caroline Dolina

Repórter

