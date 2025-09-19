Tradição e rivalidade: Gre-Nal de Bombacha encerra Festejos Farroupilhas de Marau

Tradição e rivalidade entrarão em campo neste domingo (21). Antes da bola rolar no Beira-Rio para o Gre-Nal 448, os torcedores de Grêmio e Inter disputarão o clássico gaúcho de maneira bem gaudéria em Marau, no Norte do Estado.
Há duas regras para os torcedores que quiserem disputar a partida. Além de vestirem a camisa do seu time, gremistas e colorados deverão trocar os tradicionais calções por bombachas.
A partida será disputada a partir das 14h, no Estádio Carlos Renato Bebber, que fica junto ao Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon, onde se concentram os eventos dos Festejos Farroupilhas do município.
As inscrições serão realizadas na hora, de forma gratuita.