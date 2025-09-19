Tradição e rivalidade: Gre-Nal de Bombacha encerra Festejos Farroupilhas de Marau

Em 2024, o Grêmio venceu o Gre-Nal de Bombacha. Guilherme Borges / Festejos Farroupilhas Marau, Divulgação

Tradição e rivalidade entrarão em campo neste domingo (21). Antes da bola rolar no Beira-Rio para o Gre-Nal 448, os torcedores de Grêmio e Inter disputarão o clássico gaúcho de maneira bem gaudéria em Marau, no Norte do Estado.

Há duas regras para os torcedores que quiserem disputar a partida. Além de vestirem a camisa do seu time, gremistas e colorados deverão trocar os tradicionais calções por bombachas.

A partida será disputada a partir das 14h, no Estádio Carlos Renato Bebber, que fica junto ao Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon, onde se concentram os eventos dos Festejos Farroupilhas do município.