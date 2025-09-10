"Sigo aguardando as definições da direção", diz técnico Raul Cabral sobre continuidade no Ypiranga

Cabral comandou o Ypiranga em cinco jogos nesta temporada. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga ainda não definiu se Raul Cabral seguirá no comando da equipe para a próxima temporada. O técnico tem contrato com o Canarinho até 31 de outubro.

Na última semana, Raul Cabral conversou com o presidente Adilson Stankiewicz sobre uma possível renovação de contrato. No entanto, a direção não bateu o martelo sobre a continuidade do profissional, que está aguardando uma resposta do clube.

— Eu conversei com o Adilson na semana passada. Sigo aguardando as definições deles e o contato para conversarmos — frisou Cabral para a reportagem.

Números de Raul Cabral

O treinador assumiu o Ypiranga no final de julho, quando a Série C do Brasileirão se encaminhava para a 15ª rodada. Em cinco jogos à frente da casamata verde e amarela foram três derrotas, uma vitória e um empate.

Apesar do aproveitamento de 26%, a direção avaliou como positivo o trabalho de Raul Cabral.

— Independentemente da continuidade ou não da comissão técnica, quero enaltecer o trabalho do Raul e do André (auxiliar técnico), que foi fenomenal. Não me decepcionei em nada — disse Stankiewicz após a partida contra o Figueirense.

O presidente destacou o desempenho do treinador para além dos resultados:

— A única coisa que não tivemos em quatro, de cinco jogos, foi o resultado, porque tivemos um desempenho muito bom. Em nenhum momento o Raul deixou a peteca cair e nas horas mais difíceis buscou força para remobilizar o grupo.