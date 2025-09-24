Sem dificuldades, Gaúcho goleia o São Gabriel na Copa FGF

Maicon Assis marcou um dos gols do Gaúcho na partida. Luiz Carlos Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

O Gaúcho não encontrou dificuldades para conquistar a primeira vitória na Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Superior durante os 90 minutos, o Periquito foi efetivo e goleou o São Gabriel por 6 a 0, nesta quarta-feira (24), na Arena Be8.

A equipe Alviverde volta a campo somente no próximo sábado (4) quando enfrenta o Aimoré, às 15h30min, no Estádio Cristo Rei. Já o São Gabriel enfrenta o Juventude na quarta-feira (1º).

Poder ofensivo

O Gaúcho começou a partida tentando impressionar o São Gabriel. Logo aos 3 minutos os donos da casa tiveram a primeira oportunidade para balançar a rede e mostrar qual seria a postura da equipe até o final do jogo. Willian Mococa avançou pela esquerda e finalizou cruzado para a bola sair por cima do travessão.

Pressionando e levando a melhor na segunda bola, o Periquito abriu o placar aos 10. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, Vinícius Brito subiu mais alto que a zaga adversária e cabeceou a bola para o fundo da rede: 1 a 0.

O São Gabriel não esboçou reação e teve uma única oportunidade no campo ofensivo na primeira etapa. Aos 22, os visitantes chegaram após uma cobrança de escanteio, quando Diego cabeceou e exigiu uma grande defesa do goleiro Lucas Alves.

Aos 37, o Alviverde ampliou o marcador após uma jogada trabalhada. O meia Maicon Assis recebeu na pequena área e arriscou um chute cruzado, no ângulo esquerdo do goleiro Gabriel, para ampliar: 2 a 0.

Goleada

Depois do intervalo, o Gaúcho seguiu ocupando mais espaços do meio para frente e logo encontrou o terceiro gol. Aos 5 minutos, Willian Mococa recebeu livre na segunda trave e apenas teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede.

Aos 18, o São Gabriel conseguiu trabalhar a bola pela primeira vez e quase surpreendeu o goleiro Lucas Alves. Após troca de passes na grande área, Alex finalizou e obrigou o arqueiro a fazer outra boa defesa para evitar o gol.

Aos 23, o Periquito impressionou o goleiro em uma cobrança de falta. Estreante da tarde, Jonathan Lisboa arriscou um chute direto da intermediária, sem chances de defesa, para ampliar: 4 a 0.

Os donos da casa não deram espaços para o adversário e quatro minutos depois anotou o quinto gol. Lucas Serravale recebeu na pequena área, e cara a cara, encobriu o goleiro Gabriel para finalizar.