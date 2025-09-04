Quem é o 1992, clube que se prepara para disputar uma competição profissional pela primeira vez

Estrutura do clube oferece acompanhamento multidisciplinar. 1992, Divulgação

Depois de três anos, Carazinho voltará a ter um time disputando competições profissionais organizadas pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). No final de setembro, o Clube 1992 iniciará um projeto audacioso e disputará a Terceira Divisão Gaúcha, a primeira competição profissional de sua curta história.

Apesar do nome, o 1992 foi fundado em 2019 pelo ex-jogador Adriano Strack, com o intuito de formar e revelar atletas em diversas categorias. Atualmente, mais de 350 jovens estão em formação no clube, que investe na preparação de crianças a partir do sub-7 até o sub-17.

Desses, 50 utilizam do alojamento e da estrutura do clube, que conta com um acompanhamento multidisciplinar. Além do suporte técnico, que incluí treinadores e preparadores físicos, os atletas contam com auxílio de professores para apoio escolar, médicos, nutricionistas e psicólogos.

— Eu sempre sonhei em devolver para a comunidade tudo o que o futebol me proporcionou. O nome 1992 surgiu em homenagem ao ano do meu nascimento, simbolizando um projeto de vida. O clube não nasceu apenas para jogar futebol, mas para transformar vidas, formar cidadãos e atletas — destacou o fundador Adriano Strack.

Projeto audacioso

Nesta temporada, o 1992 decidiu disputar a primeira competição profissional e confirmou participação na Terceira Divisão Gaúcha. Como não poderia ser diferente, o elenco será composto majoritariamente por atletas novos e formados no clube. No entanto, o grupo também contará com até três jogadores acima de 23 anos, conforme definido no congresso técnico.

— Já estamos em fase final de negociação. A ideia é anunciar oficialmente nas próximas semanas tanto o treinador quanto o elenco. Estamos montando um grupo jovem, mas complementando com peças de experiência para dar equilíbrio. A prioridade é valorizar nossa base, pois acreditamos que é ela que vai sustentar o futuro do clube — disse Strack.

Competição inicia em 21 de setembro

A Terceirona terá a participação de nove clubes e o 1992 está no Grupo A, ao lado de Apafut, Guarani de Venâncio Aires, Nova Prata e Novo Horizonte, de São Leopoldo. Na primeira fase as equipes se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Os dois melhores avançam e decidem uma vaga na Divisão de Acesso de 2026.

— É um momento histórico. Para nós, disputar a Terceira Divisão Gaúcha é uma conquista, mas não vamos apenas participar. Queremos competir em alto nível, mostrar que o interior também tem força e abrir caminho para que o Clube 1992 se consolide no cenário profissional. Nossa expectativa é fazer uma boa campanha, dar visibilidade aos atletas, atrair novos parceiros e, principalmente, colocar Carazinho de vez no mapa do futebol gaúcho — concluiu o dirigente.