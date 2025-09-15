Piloto de Erechim sofre grave acidente na Fórmula Truck 

Piloto perdeu o controle do caminhão na primeira volta da corrida. Reprodução, Youtube da Fórmula Truck

Um grave acidente marcou a sétima etapa do Campeonato Estadual da Fórmula Truck, realizada neste domingo (14), no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. O piloto Paulo César Seco, de Erechim, perdeu o controle do caminhão na primeira volta, saiu da pista e colidiu contra a barreira de proteção.

Com o impacto, a cabine se desprendeu do chassi e o veículo ficou completamente destruído. O piloto recebeu atendimento imediato e, apesar da proporção do acidente, não teve ferimentos graves. Nas redes sociais, Seco publicou um vídeo tranquilizando o público e destacou a importância dos equipamentos de segurança.

Nesta segunda-feira (15) o piloto retornou para Erechim e iniciou a recuperação do caminhão. Segundo ele, o chassi terá que ser trocado para a próxima etapa do campeonato, que acontecerá no dia 9 de novembro, em Guaporé.

