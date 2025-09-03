Esportes

Possíveis mudanças
Notícia

O ficha 1 para assumir o comando técnico do Ypiranga em 2026

Contrato do técnico Raul Cabral se encerra no dia 31 de outubro; permanência não está confirmada

Caroline Dolina

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS