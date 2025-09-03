O ficha 1 para assumir o comando técnico do Ypiranga em 2026

Raul Cabral tem contrato com o Canarinho até o dia 31 de outubro. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga ainda não bateu o martelo sobre quem será o treinador da equipe na próxima temporada. O técnico Raul Cabral tem contrato com o Canarinho até o dia 31 de outubro e não confirmou a permanência para 2026.

Cabral deixou claro em entrevista coletiva após a partida contra o Figueirense, no último sábado (30), que não debateu a sequência do seu trabalho com a direção do clube. Uma conversa nos próximos dias definirá o futuro do profissional .

— Estávamos vivendo jogos decisivos, focados em viver jogo a jogo, estudar os adversários e fazer com que todos os jogadores remassem para o mesmo lado, porque sabíamos que esse momento estava mexendo bastante com o mental deles. Eu também não conversei sobre essa questão de continuidade com a minha família, porque quando em vim para cá foi algo muito rápido. Saí do Tombense, viajei duas semanas com eles e, quando retornei, já fui chamado para assumir o Ypiranga. Eu gostei da cidade, das pessoas do clube e que trabalham aqui — disse Raul Cabral.

Em cinco jogos à frente do time verde e amarelo, o treinador perdeu três, venceu um e empatou outro, aproveitamento de apenas 26%.

Ficha 1

Apesar da indefinição em relação à sequência de Raul Cabral, o ficha um para comandar o Ypiranga na próxima temporada é um velho conhecido do torcedor. Trata-se de Luizinho Vieira, que conduziu o Canarinho até o vice-campeonato gaúcho de 2022.

O treinador chegou a ser procurado pelo departamento de futebol do time gaúcho após a saída de Matheus Costa, em julho, mas a negociação não avançou na época. O principal fator foi o valor da multa para o Confiança liberá-lo.