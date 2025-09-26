Esportes

Nas quadras de areia
Notícia

Mais de 300 atletas disputam o Circuito Atlântida Beach em Erechim neste fim de semana

Evento faz parte da 11ª etapa do Circuito Noroeste de Beach Tennis; competição inicia nesta sexta-feira e segue até o domingo

Caroline Dolina

Repórter

