Mais de 300 atletas disputam o Circuito Atlântida Beach em Erechim neste fim de semana

O Circuito Atlântida Beach inicia nesta sexta-feira (26) em Erechim, no norte do Estado. Até domingo (28), mais de 300 atletas disputarão uma das 15 categorias que integram a 11ª etapa do Circuito Noroeste de Beach Tennis.
Nos três dias de evento, os atletas competirão nas categorias feminino, masculino e misto. Os jogos acontecerão simultaneamente nas quadras da Ravena Beach (confira a programação abaixo).
— A Atlântida é a rádio da vida da galera e tem que estar onde a vida acontece, acompanhando o ritmo de quem pratica esportes, entregando entretenimento e vibe boa — disse Marcos Carvalho, comunicador da Atlântida Norte Gaúcho.
Circuito Atlântida Beach
O Circuito Atlântida Beach acontece nesta sexta-feira (26), sábado (27) e domingo (28) na Ravena Beach, em Erechim. A entrada é gratuita.
- Sexta-feira (26): das 18h às 23h59min;
- Sábado (27): das 8h às 23h;
- Domingo (28): das 9h às 17h.