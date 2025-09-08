Jean Pyerre tem futuro indefinido no Ypiranga; entenda o motivo

Jean Pyerre marcou um gol com a camisa do Canarinho. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Uma conversa nas próximas semanas deve definir o futuro do meia Jean Pyerre no Ypiranga. Com contrato até o dia 30 de outubro, o jogador ainda não avaliou a possibilidade de estender seu vínculo com o Canarinho até a próxima temporada.

Douglas Gonçalves, um dos agentes de Jean Pyerre, afirmou que o camisa 10 e a direção do Ypiranga não conversaram sobre a renovação de contrato até o momento. Segundo ele, a definição acontecerá próximo ao término do vínculo atual.

Além disso, o Ypiranga também vive uma indefinição no cenário administrativo. O mandato de Adilson Stankiewicz se encerra em dezembro e uma eleição para definir o novo presidente será marcada neste mês.

No entanto, conversas pelos corredores do Estádio Colosso da Lagoa indicam que Stankiewicz colocará seu nome à disposição do cargo pela quinta vez consecutiva.

Passagem de Jean Pyerre

O meia chegou ao Canarinho em agosto do ano passado, por empréstimo do Ituano. Em dezembro, o jogador aceitou uma redução salarial, desfez seu vínculo com a equipe paulista e assinou em definitivo com o Ypiranga até o final desta temporada.