Gaúcho não vencia uma partida de goleada há seis anos; relembre a última

Após seis anos ou precisamente 94 jogos, o Gaúcho voltou a vencer uma partida com um placar elástico. Foi nesta quarta-feira (24), quando o Periquito goleou o São Gabriel por 6 a 0, na segunda rodada da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann.
Um resultado expressivo como esse não acontecia desde 18 de agosto de 2019, quando o Alviverde goleou o Cruz Alta por 7 a 0, na Arena Be8. Coincidentemente, a partida era válida pela segunda rodada da Copa Seu Verardi.
Na ocasião, os gols foram marcados por Gabriel Vieira e Diego Abreu, duas vezes, além de Rafael Magalhães, Natanael Almeida e Gustavo Moura. Atualmente, nenhum dos cinco atletas jogam profissionalmente.
Depois de 94 jogos
Depois da partida contra o Cruz Alta, o Gaúcho precisou de 94 jogos para voltar a vencer com uma goleada expressiva.
Nesse período, os melhores resultados foram duas vitórias de 4 a 0, uma sobre o Marau, em 2021, e outra contra o União Frederiquense, neste ano, na última rodada da Divisão de Acesso.