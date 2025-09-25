Gaúcho não vencia uma partida de goleada há seis anos; relembre a última

Periquito goleou o São Gabriel por 6 a 0 nesta quarta-feira (24). Luiz Carlos Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

Após seis anos ou precisamente 94 jogos, o Gaúcho voltou a vencer uma partida com um placar elástico. Foi nesta quarta-feira (24), quando o Periquito goleou o São Gabriel por 6 a 0, na segunda rodada da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann.

Um resultado expressivo como esse não acontecia desde 18 de agosto de 2019, quando o Alviverde goleou o Cruz Alta por 7 a 0, na Arena Be8. Coincidentemente, a partida era válida pela segunda rodada da Copa Seu Verardi.

Na ocasião, os gols foram marcados por Gabriel Vieira e Diego Abreu, duas vezes, além de Rafael Magalhães, Natanael Almeida e Gustavo Moura. Atualmente, nenhum dos cinco atletas jogam profissionalmente.

Depois de 94 jogos

Depois da partida contra o Cruz Alta, o Gaúcho precisou de 94 jogos para voltar a vencer com uma goleada expressiva.