Gaúcho inicia preparação para a Copa FGF com oito remanescentes; veja o elenco

O Gaúcho iniciou nesta segunda-feira (1º) a preparação para a disputa da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O técnico Fabiano Daitx terá duas semanas para orientar o elenco até a estreia, que está marcada para acontecer no dia 17, contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas.
O grupo é formado por 27 jogadores. Desses, somente oito disputaram a Divisão de Acesso pelo Periquito: Juliano, Zorzan, Jhow, Maicon Assis, Marquinho, Clebson, Gasparetto e Germano.
Fórmula da Copa FGF
A Copinha será disputada de 17 de setembro a 14 de dezembro. Além do Gaúcho, participam Aimoré, Brasil de Pelotas, Esportivo, Inter-B, Juventude, Pelotas e São Gabriel.
Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único. Os dois melhores avançam direto às semifinais. Já os clubes que ficarem entre a terceira e a sexta colocação disputarão dois jogos de quartas de final para definir as últimas duas vagas.
Elenco do Gaúcho
- Goleiros: Lucas Alves, Juliano e Renan;
- Zagueiros: Luiz Fernando, Viní Brito, Iago, Zorzan e Torres;
- Laterais-direito: Camargo e Jean Carlo;
- Laterais-esquerdo: Dimitry, Daniel e Kauhã;
- Meias: Renan Metz, Jhow, Zanelato, Jardel, Maicon Assis, Marquinho, Pedro e João Pedro;
- Atacantes: Samuel, Willian Mococa, Lucas Serravalle, Clebson, Gasparetto e Germano.
Tabela do Gaúcho na Copa FGF
1ª rodada (17/09)
- 19h - Brasil de Pelotas x Gaúcho
2ª rodada (24/09)
- 15h - Gaúcho x São Gabriel
3ª rodada (1/10)
- 19h - Aimoré x Gaúcho
4ª rodada (8/10)
- 15h - Gaúcho x Inter
5ª rodada (15/10)
- Folga
6ª rodada (22/10)
- 15h - Gaúcho x Pelotas
7ª rodada (29/10)
- 19h - Esportivo x Gaúcho
8ª rodada (5/11)
- Folga
9ª rodada (12/11)
- 15h - Gaúcho x Juventude