Gaúcho inicia preparação para a Copa FGF com oito remanescentes; veja o elenco

Primeira atividade aconteceu no gramado da Arena Be8. Luiz Carlos Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

O Gaúcho iniciou nesta segunda-feira (1º) a preparação para a disputa da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O técnico Fabiano Daitx terá duas semanas para orientar o elenco até a estreia, que está marcada para acontecer no dia 17, contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas.

O grupo é formado por 27 jogadores. Desses, somente oito disputaram a Divisão de Acesso pelo Periquito: Juliano, Zorzan, Jhow, Maicon Assis, Marquinho, Clebson, Gasparetto e Germano.

Fórmula da Copa FGF

A Copinha será disputada de 17 de setembro a 14 de dezembro. Além do Gaúcho, participam Aimoré, Brasil de Pelotas, Esportivo, Inter-B, Juventude, Pelotas e São Gabriel.

Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único. Os dois melhores avançam direto às semifinais. Já os clubes que ficarem entre a terceira e a sexta colocação disputarão dois jogos de quartas de final para definir as últimas duas vagas.

Elenco do Gaúcho

Goleiros: Lucas Alves, Juliano e Renan;

Lucas Alves, Juliano e Renan; Zagueiros: Luiz Fernando, Viní Brito, Iago, Zorzan e Torres;

Luiz Fernando, Viní Brito, Iago, Zorzan e Torres; Laterais-direito: Camargo e Jean Carlo;

Camargo e Jean Carlo; Laterais-esquerdo: Dimitry, Daniel e Kauhã;

Dimitry, Daniel e Kauhã; Meias: Renan Metz, Jhow, Zanelato, Jardel, Maicon Assis, Marquinho, Pedro e João Pedro;

Renan Metz, Jhow, Zanelato, Jardel, Maicon Assis, Marquinho, Pedro e João Pedro; Atacantes: Samuel, Willian Mococa, Lucas Serravalle, Clebson, Gasparetto e Germano.

Tabela do Gaúcho na Copa FGF

1ª rodada (17/09)

19h - Brasil de Pelotas x Gaúcho

2ª rodada (24/09)

15h - Gaúcho x São Gabriel

3ª rodada (1/10)

19h - Aimoré x Gaúcho

4ª rodada (8/10)

15h - Gaúcho x Inter

5ª rodada (15/10)

Folga

6ª rodada (22/10)

15h - Gaúcho x Pelotas

7ª rodada (29/10)

19h - Esportivo x Gaúcho

8ª rodada (5/11)

Folga

9ª rodada (12/11)