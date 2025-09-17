Esportes

Fora de casa
Notícia

Em busca de uma vaga na Série D, Gaúcho estreia na Copa FGF nesta quarta-feira

Alviverde enfrenta o Brasil de Pelotas às 20h30min, no Estádio Bento Freitas

Caroline Dolina

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS