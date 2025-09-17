Em busca de uma vaga na Série D, Gaúcho estreia na Copa FGF nesta quarta-feira

Zagueiro Vini Brito falou sobre a estreia na Copinha. Luiz Carlos Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

Depois de 15 dias de preparação, chegou a hora do Gaúcho estrear na Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O primeiro desafio do Alviverde será nesta quarta-feira (17), às 20h30min, quando enfrenta o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas.

Apesar da grande reformulação na equipe após a eliminação na Divisão de Acesso e curto período de preparação, o elenco acredita que poderá fazer uma boa campanha para buscar a vaga na Série D do Brasileirão de 2026. Um deles é o zagueiro Vini Brito.

O jogador disputou a Copinha pelo rival Passo Fundo na temporada passada e conhece bem os adversários e a dificuldade da competição.

— Apesar do pouco tempo que tivemos para trabalhar, acredito que estamos prontos para a partida e confiantes em sair com um bom resultado. Será muito importante colocarmos em prática o que treinamos nesses últimos dias. Sabemos da qualidade do Brasil dentro de casa e esperamos um jogo bem competitivo, mas acreditamos ter grandes chances de conquistar os três pontos — frisou o defensor.

Fórmula da Copa FGF

Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único. Os dois melhores avançam direto às semifinais. Já os clubes que ficarem entre a terceira e a sexta colocação disputarão dois jogos de quartas de final para definir as últimas duas vagas.

O vencedor da competição terá uma vaga na Série D do Brasileirão de 2026. Além disso, disputará a Recopa Gaúcha contra o Inter.