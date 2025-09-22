Gaúcho anuncia contratação de meia revelado pelo Grêmio

O Gaúcho segue reforçando o elenco para a disputa da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Nesta segunda-feira (22), o Periquito anunciou a contratação do meia Jonathan Schmidt, de 31 anos.
O jogador iniciou a sua trajetória nas categorias de base do Grêmio, onde permaneceu por seis temporadas. Depois disso, passou por equipes como Ypiranga, Novo Hamburgo, Vila Nova, Ituano, Caxias, ABC e Figueirense. Recentemente Jonathan estava no Glória, onde disputou a Divisão de Acesso.
O meia poderá fazer sua estreia com a camisa Alviverde nesta quarta-feira (24), quando o Gaúcho enfrenta o São Gabriel, pela segunda rodada da Copinha. A partida será às 15h, na Arena Be8.