Esportes

Revolta
Notícia

"Foi um ano muito difícil, com várias facadas nas costas", avalia presidente do Ypiranga

Adilson Stankiewicz analisou a temporada do Canarinho após a eliminação na Série C

Caroline Dolina

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS