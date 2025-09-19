Ex-Inter é o novo reforço do 1992 para a disputa da Terceirona Gaúcha

Vytor assinou o primeiro contrato profissional com o Inter em 2023. Jota Finkler / Internacional, Divulgação

A duas semanas de fazer a sua estreia em uma competição profissional, o Clube 1992 segue trabalhando na montagem do elenco para a disputa da Terceirona Gaúcha. Nesta semana, a equipe de Carazinho anunciou a contratação do atacante Vytor Kawan, de 19 anos.

O jogador iniciou a sua trajetória no São José, mas logo se transferiu para as categorias de base do Inter, onde assinou o seu primeiro contrato profissional em 2023. O futuro promissor na equipe colorada, no entanto, logo virou um pesadelo.

Em janeiro de 2024, o atacante foi chamado para integrar a preparação da equipe principal para o Gauchão, mas na primeira atividade sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e ficou afastado dos gramados por um longo período. Quando retornou, o Inter optou em não renovar o contrato com o jogador.

Superação

Após um ano e meio afastado dos gramados, Vytor recebeu a oportunidade de vestir as cores do 1992 na disputa da Terceirona Gaúcha. Segundo o jogador, a expectativa para voltar a jogar é grande.

— Estou muito feliz e alegre pela oportunidade de vestir a camisa do Club 1992, que tem me abraçado e me dado todo o suporte necessário para que eu volte a me reencontrar dentro de campo. Meu objetivo é simples: voltar a fazer aquilo que mais amo, que é jogar futebol — disse o jogador.