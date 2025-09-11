Evento de velocross homenageia Jair Silveira Costa neste fim de semana

Entre este sábado (13) e domingo (14) Ciríaco sediará a Taça Bigode de Velocross. A corrida será uma homenagem para Jair Silveira Costa, personalidade do motociclismo gaúcho que dedicou décadas ao motocross e ao velocross.
No sábado, os pilotos poderão reconhecer e treinar na pista do Parque Municipal de Rodeios, local do evento. Já no domingo, acontecem as classificatórias e as provas oficiais das 18 categorias que estarão em disputa.
As inscrições podem ser realizadas no site da Federação Gaúcha de Motociclismo. A entrada no evento custará R$ 10.
Quem foi Jair Silveira Costa
Jair Silveira Costa, conhecido como "Bigode", morreu no dia 1º de julho deste ano, aos 68 anos, após um AVC. Ele foi um ícone do motociclismo gaúcho e dedicou a sua vida ao esporte, marcando a carreira de diferentes pilotos. Também foi um dos fundadores da Federação Gaúcha de Motociclismo (FGM), onde atuou como presidente por 14 anos.