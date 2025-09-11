Evento de velocross homenageia Jair Silveira Costa neste fim de semana

Jair foi um grande admirador da modalidade. Federação Gaúcha de Motociclismo / Divulgação

Entre este sábado (13) e domingo (14) Ciríaco sediará a Taça Bigode de Velocross. A corrida será uma homenagem para Jair Silveira Costa, personalidade do motociclismo gaúcho que dedicou décadas ao motocross e ao velocross.

No sábado, os pilotos poderão reconhecer e treinar na pista do Parque Municipal de Rodeios, local do evento. Já no domingo, acontecem as classificatórias e as provas oficiais das 18 categorias que estarão em disputa.

As inscrições podem ser realizadas no site da Federação Gaúcha de Motociclismo. A entrada no evento custará R$ 10.

Quem foi Jair Silveira Costa