Campeonato de Tiro acontece em Passo Fundo neste final de semana

Campeonato vai testar a agilidade dos atiradores. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Passo Fundo vai sediar, neste final de semana, o Campeonato Municipal de Tiro. Entre sábado (6) e domingo (7) a mira e a agilidade dos competidores serão colocadas à prova no torneio organizado pelo Clube Rota 129.

Durante os dois dias de provas, três tipos de modalidades testarão a precisão dos competidores: Duelo 20 Segundos, Saque Rápido e Trap. O evento é aberto para atiradores esportivos e simpatizantes em geral.