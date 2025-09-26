Be8/UPF terá rodada dupla para decidir a liderança do Estadual de Voleibol Feminino 

Equipe passo-fundense está na liderança da competição. Gerson Lopes / Be8/UPF, Divulgação

A Be8/UPF terá uma rodada dupla neste final de semana para tentar manter a liderança do Estadual de Voleibol Feminino. Os últimos dois jogos da primeira fase serão contra a Associação Erechinense de Voleibol e a UFSM, de Santa Maria.

Além da liderança, a equipe passo-fundense quer manter a invencibilidade até a próxima fase. O primeiro compromisso será neste sábado (27), quando vai até Erechim para enfrentar a Associação Erechinense de Voleibol. A partida será às 18h, no ginásio do Centro de Convivência do Idoso.

A equipe encerra a participação na primeira fase no domingo (28), diante da UFSM. O jogo será disputado às 15h, no Ginásio do Instituto Educacional, em Passo Fundo. A entrada é gratuita.

— As duas partidas do fim de semana serão desafios difíceis, porém fundamentais. Queremos manter a liderança da primeira fase para termos a vantagem de decidir as semifinais em casa, além de uma possível final. Os jogos também servirão como testes para o JUBs, onde teremos uma semana com jogos difíceis todos os dias — destacou o técnico Giba.

Ambas as partidas terão transmissão do canal da Be8/UPF no Youtube.

Últimos jogos antes do JUBs

Depois dos compromissos pelo Campeonato Estadual, a equipe embarcará para Natal, onde representará a Universidade de Passo Fundo (UPF) nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). A competição de voleibol terá início no dia 5 de outubro.

Em 2024, a Be8/UPF foi vice-campeã da Divisão de Acesso e recolocou o Rio Grande do Sul na primeira divisão.