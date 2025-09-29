Be8/UPF garante invencibilidade e termina primeira fase na liderança do Estadual de Voleibol Feminino

Última partida foi contra a UFSM, neste domingo (28). Gerson Lopes / Be8/UPF, Divulgação

A Be8/UPF terminou a primeira fase do Estadual de Voleibol Feminino com 100% de aproveitamento. Neste final de semana, a equipe passo-fundense venceu as duas partidas que disputou e assegurou a liderança da competição.

No sábado (27), o time venceu a Associação Erechinense de Voleibol por 3 sets a 0. Já no domingo (28), repetiu o resultado contra a UFSM, no último confronto da primeira fase.

O técnico Giba comemorou as atuações e a campanha invicta da equipe.

— Nesses dois últimos jogos tivemos desfalques por lesões, mas quem entrou, deu conta do recado. Fizemos um Estadual consistente. Foram cinco vitórias em cinco jogos. Perdemos apenas dois sets em toda a competição. Foi possível rodar o time e deixar o elenco todo em condições de jogo — frisou Giba.

Agora a Be8/UPF aguarda a realização das últimas partidas da rodada para conhecer o seu adversário nas semifinais. Como a equipe teve a melhor campanha, disputará o único jogo da decisão em Passo Fundo, em data a ser definida.

JUBs

No sábado (4), a equipe embarcará para Natal, onde representará a Universidade de Passo Fundo (UPF) nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). A competição de voleibol inicia no dia 5 e se estende até 12 de outubro.