Banido por manipulação, ex-jogador do Ypiranga reverte pena e poderá voltar a jogar

Tota disputou duas partidas pelo Ypiranga. Enoc Jr / Ypiranga/Divulgação

Dois anos e dois meses após ser banido do futebol por envolvimento em manipulação de resultados, Gabriel Tota, ex-jogador do Ypiranga, poderá voltar a jogador profissionalmente. A decisão foi tomada pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira (5), que julgou o pedido de reabilitação apresentado pelo jogador.

Inicialmente, o relator do caso, Luiz Bulus, havia condenado o meia Gabriel Tota ao banimento e a uma multa de R$ 30 mil. Agora, com todos os requisitos legais atendidos — como o pagamento de multas, comprovação de atividade profissional e apresentação de declarações de idoneidade —, o atleta conseguiu o parecer favorável e está liberado para retoma sua carreira profissional.

— Este tribunal acaba sempre duro quando as questões de manipulação, acredito que o reabilitando tenha se arrependido e passe sempre longe disso, foi dolorido condenar os atletas. Todos os requisitos para reabilitação foram cumpridos. Entendo que o querente faz jus ao pedido e declaro procedente para voltar a exercer a profissão de atleta de futebol — disse o relator do caso, Luiz Bulus.

Relembre o caso

Gabriel Tota, de 21 anos, se tornou réu por manipulação de resultados para beneficiar apostadores em jogos da Série A do Brasileirão, após ser denunciado pelo Ministério Público de Goiás na "Operação Penalidade Máxima".