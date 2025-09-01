Após eliminação na Série C, Ypiranga inicia reformulação no elenco para a próxima temporada

Pré-temporada para 2026 deve iniciar em dezembro. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

A temporada de 2025 chegou ao fim para o Ypiranga no sábado (30), com a eliminação na Série C do Brasileirão. O planejamento para o próximo ano, no entanto, já iniciou.

A expectativa é que o Canarinho tenha uma reformulação no elenco para a próxima temporada, mas a direção terá cautela nas negociações, uma vez que o biênio do presidente Adilson Stankiewicz se encerra em dezembro e o clube terá eleição para definir o novo mandatário.

Em entrevista coletiva após a partida contra o Figueirense, o dirigente disse que ainda não avaliou a possibilidade de colocar seu nome à disposição. Caso confirme a pré-candidatura, poderá ser o quinto mandato consecutivo de Stankiewicz.

Saídas e renovações

Após a eliminação na Série C, dois jogadores já confirmaram que não seguirão no Ypiranga em 2026. Esse é o caso dos volantes Charles, anunciado pelo Operário-PR para a disputa da Série B, e Almer Salas, que vai reforçar a Chapecoense na Copa Santa Catarina.

Por outro lado, o Canarinho renovou o contrato com cinco atletas: goleiro Zé Carlos, zagueiro William Gomes, meia Lucas Ramos, volante Gabriel Terra e atacante Gabryel Martins. Cinco jovens que subiram das categorias de base também terão sequência na equipe principal: Arthur Pigatto, Dudu, Eduardo Grechi, João Branco e Fogaça.

Jogadores como o meia Marlone, o centroavante Maxuel e o atacante Válber Júnior têm vínculo com o Canarinho até o término do Gauchão, mas poderão deixar o clube antes do término do contrato.