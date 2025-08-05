Zagueiro com passagem por vários clubes gaúchos é o novo reforço do Ypiranga para a Série C

Defensor atuou no União Frederiquense entre 2020 e 2022. Thiago Henrique / União Frederiquense, Divulgação

O zagueiro Igor Silva é o novo reforço do Ypiranga para a disputa da Série C do Brasileirão. O Canarinho oficializou a contratação do jogador nesta terça-feira (5).

O atleta, de 29 anos, estava no Guarany de Bagé disputando a Série D do Brasileirão. Em sua carreira, passou por clubes como Osasco, União Frederiquense, Pelotas, Brasil de Pelotas, São Luiz e Hercílio Luz. Em 2023, no time catarinense, o defensor trabalhou com o técnico Raul Cabral.