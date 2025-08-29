Ypiranga x Figueirense: onde assistir, horário e escalações pela Série C

O confronto entre Ypiranga e Figueirense, pela 19ª rodada da Série C do Brasileirão, ocorre neste sábado (30), às 17h. A partida será no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.
Prováveis escalações para Ypiranga x Figueirense
YPIRANGA: Zé Carlos; Vitor Marinho, William Gomes, Igor Morais e Caíque; João Paulo, Charles, Zé Mateus e Jean Pyerre; Roger e Ricardo Bueno. Técnico: Raul Cabral.
FIGUEIRENSE: Igo Gabriel; Iury, Lucas Dias, Ligger e Mascarenhas; Jhony Douglas, Rafinha Potiguar e Santiago (Longuine); Felipe Augusto, Hyuri (Nicolas) e Marlyson. Técnico: Elio Sizenando.
Arbitragem de Ypiranga x Figueirense
Felipe Fernandes de Lima será auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Leonardo Henrique Pereira (trio mineiro).
Onde assistir a Ypiranga x Figueirense
Canal de streaming SportyNet+ (antigo Nosso Futebol) anuncia transmissão ao vivo e com imagens.