Ypiranga x Botafogo-PB: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Colosso da Lagoa será o palco da partida entre os clubes. Jefferson Botega / Agencia RBS

O confronto entre Ypiranga e Botafogo-PB, pela 17ª rodada da Série C do Brasileirão, ocorre nesta segunda-feira (18), às 19h30min. A partida será no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

Prováveis escalações para Ypiranga x Botafogo-PB

Ypiranga

Arthur Vellasque; Igor Morais, Willian Gomes e Charles; Rian, João Paulo, Zé Mateus, Gabriel Terra e Roger; Gabryel Martins e Ricardo Bueno. Técnico: Raul Cabral.

Botafogo-PB

Michael Fracaro; Erick, Marcelo Augusto, Wendel Lomar e Evandro; Thallyson, Igor Maduro e Cássio Gabriel; Gabriel Honório, Luís Miguel e Denílson. Técnico: Evaristo Piza.

Arbitragem de Ypiranga x Botafogo-PB

Escala não divulgada pela CBF.

Onde assistir a Ypiranga x Botafogo-PB