Ypiranga vence Figueirense e garante permanência na Série C, mas não avança de fase

Colosso da Lagoa foi o palco da partida entre as equipes. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Na última rodada da primeira fase, o Ypiranga interrompeu a série de oito jogos sem vencer na Série C do Brasileirão. Mas não tem mais chances de subir para a Série B em 2026. Isso porque precisava de resultados paralelos que não ocorreram neste sábado (30).

A vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense, no Colosso da Lagoa, ao menos, serviu de consolo. Os três pontos garantiram o time de Erechim na Terceira Divisão nacional (havia risco de rebaixamento antes da rodada).

O time gaúcho se despede da competição na décima colocação, com 25 pontos, dois a menos do que o Floreta, último a garantir vaga para a próxima fase. O Caxias é o único gaúcho que segue na competição.

Agora o Ypiranga terá três meses para planejar a temporada de 2026, visto que não disputará mais competições neste ano. A apresentação do elenco para o Gauchão está prevista para acontecer no início de dezembro.

O jogo

O Figueirense quis mostrar o cartão de visita logo aos 2 minutos, na primeira chegada no campo ofensivo. Iury avançou pela direita e cruzou para Hyuri finalizar e obrigar o goleiro Zé Carlos espalmar para escanteio.

A partida seguiu equilibrada, mas os catarinenses conseguiam buscar mais ligações entre o meio e a frente. Com isso, aos 26, teve outra oportunidade para abrir o placar. Após um bate e rebate na pequena área, Felipe Augusto concluiu, mas a zaga do Canarinho levou a melhor e interceptou a jogada.

O Ypiranga tinha maior posse de bola, mas demorou para se encontrar no jogo. Os donos da casa conseguiram reagir somente aos 42, quando após cobrança de escanteio pela direita, Igor Silva subiu mais alto que a zaga adversária e cabeceou com perigo, mas a bola saiu vagando pela linha de fundo.

Depois do intervalo, o Canarinho apresentou uma postura mais aguerrida e começou ocupar mais espaços no campo ofensivo. Esse fator fez com que o time gaúcho levasse bastante perigo para o goleiro Igo Gabriel.

O Ypiranga criou diversas tentativas, mas conseguiu abrir o placar somente aos 32 minutos. Após a cobrança de escanteio de Marinho, Ricardo Bueno pulou mais alto para cabecear a bola para o fundo da rede: 1 a 0.