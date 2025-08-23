Ypiranga perde para o Ituano e chega à última rodada com chance de classificação, mas sob risco de queda na Série C

CORREÇÃO: o Ypiranga ainda tem chance de classificação à próxima fase. A informação incorreta permaneceu publicada desde às 19h21min de sábado. O texto já foi corrigido.
Em uma partida com dois pênaltis polêmicos, o Ypiranga chegou ao oitavo jogo sem vencer na Série C do Brasileirão. Neste sábado (23), o Canarinho saiu na frente, mas sofreu a virada e perdeu por 2 a 1 para o Ituano, no Estádio Doutor Novelli Júnior.
Com a derrota e os resultados de domingo, o time gaúcho segue com 22 pontos e caiu para a 13ª colocação, mas pode perder mais uma posição nesta segunda (25).
Apesar de improvável, há chance de acabar no G-8. Para isso, precisará vencer o Figueirense, em casa, e torcer por tropeços de, no mínimo, quatro de seis rivais: Brusque, Ituano, Floresta, Botafogo-PB, Confiança e Guarani.
Há risco de queda, porém. Um empate já livra o Canarinho. Mas, se perder, cairá em caso de vitórias de três (Maringá, Anápolis e Itabiana) ou quatro times que estão atrás (CSA joga nesta segunda e pode ultrapassar o Ypiranga).
O jogo
A partida iniciou equilibrada e com poucas oportunidades, mas bastou uma chance no campo ofensivo para o Ypiranga abrir o placar. Aos 19 minutos, Cristiano evitou a saída na linha de fundo e tocou para Rian, que cruzou para Ricardo Bueno, na pequena área, subir mais alto que a zaga adversária e cabecear para o fundo da rede: 1 a 0.
A situação do Canarinho complicou aos 35, quando Rian levou o segundo amarelo, foi expulso e deixou a equipe gaúcha com um jogador a menos em campo. Com isso, os paulistas começaram pressionar mais, mas não conseguiram ser efetivos no setor de criação.
Aos 46, o Ypiranga quase ampliou a vantagem no marcador. Roger fez uma bela jogada pela esquerda e cruzou para Gabryel Martins, que estava livre na pequena área, dominar errado e concluir para fora.
Virada com pênaltis polêmicos
Com 34 segundos de bola rolando na segunda etapa, o bandeirinha avisou sobre um possível toque no braço do zagueiro Igor Morais dentro da área. O árbitro, que já tinha mandado o jogo seguir, voltou atrás e assinalou penalidade máxima para o Ituano, para a reclamação dos jogadores do Ypiranga. Neto Berola cobrou no canto direito do goleiro Zé Carlos para deixar tudo igual: 1 a 1.
Aos 17 minutos, o árbitro marcou outro pênalti para os paulistas após uma possível falta de Marinho em Ramon. O lance gerou muita revolta nos atletas do Canarinho, que negaram o toque. Neto Berola assumiu a responsabilidade novamente, bateu no centro do gol e virou o placar para a equipe de Itu: 2 a 1.
Depois disso, o Ypiranga não conseguiu encontrar forças para reagir e buscar o placar favorável.