Ypiranga perde para o Guarani, chega a seis jogos sem vencer e corre o risco de sair do G-8 da Série C 

Ypiranga e Guarani se enfrentaram no Estádio Brinco de Ouro. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

No reencontro com o técnico Matheus Costa, o Ypiranga levou a pior e chegou ao sexto jogo sem vencer na Série C do Brasileirão. Neste sábado (9), depois de sair na frente, o Canarinho sofreu a virada e perdeu para o Guarani por 2 a 1, no Estádio Brinco de Ouro.

Com o resultado, o Ypiranga permanece na sétima colocação, com 21 pontos, mas corre o risco de perder duas posições e deixar a zona de classificação ao término da rodada. Para que isso não aconteça, o time gaúcho precisa torcer para que CSA e Floresta não vençam Itabaiana e Tombense, respectivamente. O Guarani subiu para a 11ª colocação, com 20 pontos.

O Canarinho volta a campo na próxima segunda-feira (18), quando recebe o Botafogo-PB, às 19h30min, no Estádio Colosso da Lagoa. O Bugre enfrenta o ABC no sábado (16), às 19h30min, no Frasqueirão.

O jogo

O Guarani começou o jogo pressionando o Ypiranga no campo ofensivo, mas os visitantes aproveitaram um contra-ataque para abrir o placar logo aos quatro minutos. Jean Pyerre recebeu na entrada da área e finalizou de bico para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Canarinho e fazer 1 a 0.

A equipe paulista, no entanto, criou as melhores oportunidades e dominou a partida até o intervalo. Aos 28 minutos, Cicinho achou Diego Torres dentro da área e o camisa 10 finalizou com precisão para finalizar e deixar tudo igual em Campinas: 1 a 1.

Depois do gol, o Bugre seguiu com maior presença ofensiva e teve três boas conclusões para virar o marcador. Aos 33, Emerson Barbosa recebeu na esquerda e finalizou com perigo para Zé Carlos espalmar.

Aos 36, Kauã Jesus recebeu na pequena área e cabeceou por cima do gol. Dois minutos depois, foi a vez de Bruno Santos obrigar o goleiro do Ypiranga se esticar todo para defender e levar a igualdade para o vestiário.

No intervalo, o técnico Raul Cabral promoveu duas mudanças na equipe: entraram o centroavante Cristiano e o zagueiro Fabão para as saídas do lateral-esquerdo Caíque e do volante Gabriel Terra. A alteração do camisa 9, no entanto, surtiu efeito apenas nos instantes iniciais. Aos dois minutos, Cristiano puxou um contra-ataque e resolveu finalizar, mas chutou em cima da defesa do Guarani, desperdiçando a oportunidade.

O Bugre cresceu no jogo, ameaçou mais e virou o marcador aos 24. Em jogada pela esquerda, Mirandinha invadiu a área e tocou para Isaque, que dominou a bola e finalizou certeiro: 2 a 1.

O Ypiranga, por outro lado, não teve criatividade para criar e encostar no placar. Aos 42, como reflexo de uma noite em que nada deu certo, Cristiano levou dois amarelos em um minuto, foi expulso e deixou o Canarinho com um jogador a menos em campo.