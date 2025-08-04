Ypiranga perde para o Caxias e chega a cinco jogos sem vencer na Série C

Nem mesmo a estreia do técnico Raul Cabral fez com que o Ypiranga tivesse mudanças e voltasse a vencer na Série C do Brasileirão, neste domingo (3). Em confronto gaúcho, o Canarinho foi superado pelo Caxias por 1 a 0 e chegou ao quinto jogo sem vencer.
Apesar do resultado, o Ypiranga se mantém na sétima colocação com 21 pontos, mas agora com a mesma pontuação do Floresta, primeiro time fora da zona de classificação aos quadrangulares. Ou seja, há risco de sair do G-8 em caso de tropeço na próxima rodada.
A equipe Grená, por outro lado, ampliou vantagem na liderança, com 33.
O Canarinho volta a campo no sábado (9), quando enfrenta o Guarani, no reencontro com o técnico Matheus Costa. A partida será às 19h30min, no Estádio Brinco de Ouro.
O jogo
O Caxias quis mostrar o cartão de visita e impressionar o Ypiranga logo no primeiro minuto. Na primeira chegada ao ataque, a equipe Grená obrigou o goleiro Zé Carlos a trabalhar. Douglas Skilo avançou pela esquerda e arriscou uma finalização direta, para fazer com que o camisa 1 do Canarinho mandasse a bola para escanteio.
A intensidade ofensiva do time visitante seguiu até os 36 minutos, quando abriu o placar no Colosso da Lagoa. Em jogada pela esquerda, Tomás Bastos cruzou e serviu Eduardo Melo, que teve o trabalho de desviar e cabecear para o fundo da rede: 1 a 0.
Depois da conversa no vestiário, o Ypiranga teve mais atitude e iniciou a busca pelo gol de empate. Aos 10 minutos, Charles cobrou falta na entrada da área e obrigou o goleiro Thiago Coelho a defender.
Dois minutos depois, os donos da casa tiveram outra oportunidade em uma cobrança de falta na ala esquerda. Rian levantou para área e Willian Gomes cabeceou por cima do gol, desperdiçando a chance de deixar tudo igual.
O Canarinho seguiu criando mais no campo de ataque, mas seguiu esbarrando nas boas defesas do camisa 1. Aos 30, após troca de passes, Willian Gomes recebeu na pequena área e arriscou uma finalização cruzada para Thiago Coelho espalmar e evitar a igualdade.
Aos 44, o goleiro brilhou outra vez para decretar a vitória e a classificação matemático do Caxias para a próxima fase. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Rian finalizou com perigo e obrigou Thiago Coelho a fazer uma defesa milagrosa para amargar a quinta partida do Ypiranga sem vencer.