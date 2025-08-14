Ypiranga encaminha empréstimo de volante revelado pelo Palmeiras

O Ypiranga encaminhou a última contratação para a reta final da Série C do Brasileirão. O volante Zé Mateus, de 30 anos, chega ao Canarinho por empréstimo do Boa Vista-RJ até o término da competição.
O jogador foi revelado nas categorias de base do Palmeiras e passou por clubes como Inter de Limeira, Brusque, Mirassol, Novorizontino, Santo André e Ferroviária. Na Locomotiva, conquistou o acesso à Série B na temporada passada, justamente sobre o Ypiranga.
Agora, o volante chega com a missão de ajudar o time gaúcho em busca da classificação aos quadrangulares e, posteriormente, o acesso nacional. Restando três jogos para o término da primeira fase da competição, o Ypiranga ocupa a oitava colocação, com 21 pontos.
A sequência de jogos decisivos inicia na segunda-feira (18), quando enfrenta o Botafogo-PB, às 19h30min, no Estádio Colosso da Lagoa. Depois, encara o Ituano, em São Paulo, e decide a vaga diante do Figueirense, no dia 30, em Erechim.