Ypiranga encaminha empréstimo de volante revelado pelo Palmeiras

Volante teve uma passagem de cinco temporadas pelo Brusque. Lucas Gabriel Cardoso / Brusque, Divulgação

O Ypiranga encaminhou a última contratação para a reta final da Série C do Brasileirão. O volante Zé Mateus, de 30 anos, chega ao Canarinho por empréstimo do Boa Vista-RJ até o término da competição.

O jogador foi revelado nas categorias de base do Palmeiras e passou por clubes como Inter de Limeira, Brusque, Mirassol, Novorizontino, Santo André e Ferroviária. Na Locomotiva, conquistou o acesso à Série B na temporada passada, justamente sobre o Ypiranga.

Agora, o volante chega com a missão de ajudar o time gaúcho em busca da classificação aos quadrangulares e, posteriormente, o acesso nacional. Restando três jogos para o término da primeira fase da competição, o Ypiranga ocupa a oitava colocação, com 21 pontos.