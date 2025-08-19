Esportes

Sem festa
Notícia

Ypiranga empata com o Botafogo-PB, chega a sete jogos sem vencer e se complica na Série C

Canarinho não teve motivos para comemorar o aniversário de 101 anos de fundação, nesta segunda-feira

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS