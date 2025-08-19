Ypiranga empata com o Botafogo-PB, chega a sete jogos sem vencer e se complica na Série C

Equipes se enfrentaram no Estádio Colosso da Lagoa. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O aniversário de 101 anos terminou sem festa para o Ypiranga, que chegou ao sétimo jogo sem vencer na Série C do Brasileirão. Nesta segunda-feira (18), o Canarinho empatou em 2 a 2 com o Botafogo-PB e, depois de 11 rodadas entre os oito primeiros colocados, deixou a zona de classificação.

Com o resultado, o time gaúcho chegou aos 22 pontos e caiu para a décima colocação. Agora, restando duas rodadas para o término da primeira fase, o Canarinho não depende apenas de si para avançar aos quadrangulares do acesso. A equipe paraibana está em 14º, com 20.

O Ypiranga volta a campo no sábado (23), quando enfrenta o Ituano, às 17h, no Estádio Dr. Novelli Júnior. O Botafogo-PB recebe o Tombense no domingo (24), às 19h30min, no Almeidão.

Primeiro tempo intenso

O Botafogo tentou estragar a festa do Ypiranga logo no primeiro minuto de jogo, quando Igor Maduro finalizou e obrigou o goleiro Arthur espalmar para evitar o primeiro gol.

Aos 4 minutos, no entanto, o arqueiro nada pode fazer para evitar o gol do time paraibano. Em uma lambança do zagueiro Charles, Denilson roubou a bola, avançou e tocou na saída de Arthur para abrir o placar no Estádio Colosso da Lagoa: 1 a 0.

Mostrando um poder rápido de reação, O Canarinho buscou aos 9 a igualdade. João Paulo levou a melhor contra a marcação e arriscou uma pancada de fora da área, que foi parar no ângulo esquerdo do goleiro Michael: 1 a 1.

O Ypiranga seguiu ocupando mais espaços no campo ofensivo e buscou a virada no placar aos 30. Após uma troca de passes dentro da área, Ricardo Bueno escorou para William Gomes dominar e finalizar no canto direito: 2 a 1.

Quando parecia que os donos da casa encaminhariam a vitória parcial para o intervalo, o Botafogo-PB deixou tudo igual. Aos 43, Gabriel Honório avançou pela direita e alçou a bola na medida para Denilson, na pequena área, cabecear para o fundo da rede: 2 a 2.

Goleiros salvaram

Depois do intervalo, o Botafogo-PB teve mais criatividade nos primeiros minutos e construiu duas boas oportunidades, mas em ambas Arthur levou a melhor. A primeira foi aos 13, quando Rodrigo Alves finalizou de fora da área e o arqueiro espalmou. Um minuto depois, o goleiro trabalhou novamente, na conclusão de Igor maduro.

Aos 23, Felipe Marques tentou impressionar o goleiro Michael em uma finalização de fora da área. O camisa 1 estava atento e fez uma grande defesa para evitar o terceiro gol do Ypiranga.