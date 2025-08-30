Esportes

Ypiranga decide futuro na Série C diante do Figueirense: "O risco de cair e a chance de classificar são iguais"

Canarinho recebe o time catarinense neste sábado, na última rodada da primeira fase da competição

Caroline Dolina

Repórter

