Ypiranga decide futuro na Série C diante do Figueirense: "O risco de cair e a chance de classificar são iguais"

O Ypiranga decide neste sábado (30), o seu futuro na Série C do Brasileirão. Na luta contra o rebaixamento, mas com remotas chances de classificação aos quadrangulares, o Canarinho enfrenta o Figueirense, às 17h, no Estádio Colosso da Lagoa.
A última rodada da primeira fase é decisiva para o time de Erechim, que depende apenas de si para permanecer na Terceirona em 2026. Décimo terceiro colocado com 22 pontos, o Ypiranga precisa de um empate para se salvar, mas uma derrota pode custar caro, visto que terá que torcer para que outros adversários não vençam seus confrontos, como é o caso de Itabaiana, Anápolis, Maringá e CSA.
— O mesmo risco que temos de rebaixamento, são as possibilidades de classificação. São quatro resultados positivos ou negativos associados ao nosso resultado que pode acontecer uma situação ou outra — frisou o técnico Raul Cabral, e seguiu:
— Temos que focar principalmente no nosso jogo e naquilo que precisamos fazer dentro de campo para conseguir conquistar o resultado positivo e conforme o que acontecer nas outras partidas, possa sonhar com a classificação. É dessa maneira que devemos trabalhar e focar
Por mais que seja improvável, o Canarinho tem chances de assegurar uma vaga entre os oito primeiros times que avançam à próxima fase. Para isso, precisa vencer o Figueirense e torcer por quatro combinações de resultados de cinco possíveis: derrota do Brusque, derrota ou empate de Ituano, Floresta, Botafogo-PB e Confiança.
Jejum de oito jogos
O Ypiranga não vence há oito jogos e, por esse fator, chega desacreditado para o confronto contra o Figueirense. A má fase é reconhecida pelo treinador, que quer colocar fim nesse período que se estende desde o dia 29 de junho, quando o time gaúcho superou o ABC por 3 a 0 e conquistou o último resultado positivo.
— É difícil prometer algo aos torcedores, pois devemos resultados. O desempenho foi bom, mas os resultados não corresponderam. Tenho certeza de que os atletas se dedicarão ao máximo, buscando a vitória. A entrega e a luta sempre estiveram presentes, mesmo com os resultados negativos. Vamos seguir com essa dedicação, mas esperando que desta vez tenhamos um desempenho melhor para vencermos — disse Cabral.
Figueirense sonha com o G-8
Assim como o Canarinho, o Figueirense sonha com a zona de classificação e não dará moleza ao elenco verde e amarelo. A equipe catarinense está na 12º colocação, com 23 pontos, e precisa vencer e torcer por três resultados paralelos para avançar aos quadrangulares.
— O Figueirense tem uma equipe experiente, com um sistema defensivo sólido e que explora os erros do adversário. É importante que tenhamos o máximo de atenção e concentração para evitar erros. Sabemos que erros podem ocorrer, mas devemos estar atentos para minimizá-los — o comandante do time de Erechim.
Raul Cabral ainda comparou a expectativa pela classificação que as equipes compartilham:
— As possibilidades de classificação do Figueirense são as mesmas que as nossas. Precisamos vencer, e eles também precisam vencer. Se o Figueirense acredita na classificação, podemos igualmente acreditar. Jogamos em casa, em nosso território, então é importante ter um jogo consistente, fazer nosso resultado e, se os resultados forem favoráveis, que possamos garantir a classificação.
Classificação da Série C
- Caxias — 37 pontos (classificado)
- Ponte Preta — 33 (classificado)
- Náutico — 33 (classificado)
- Londrina — 30 (classificado)
- São Bernardo — 30 (classificado)
- Guarani — 26
- Brusque — 25
- Ituano — 24
- Floresta — 24
- Botafogo-PB — 23
- Confiança — 23
- Figueirense — 23
- Ypiranga — 22
- CSA — 22
- Maringá — 22
- Anápolis — 20
- Itabaiana — 19
- ABC — 18
- Retrô — 14 (rebaixado)
- Tombense — 13 (rebaixado)
Jogos da 19ª rodada
- Ypiranga x Figueirense
- Ponte Preta x Londrina
- Anápolis x Botafogo-PB
- Tombense x Guarani
- Floresta x São Bernardo
- Maringá x Caxias
- Confiança x Retrô
- Náutico x Ituano
- ABC x Itabaiana
- Brusque x CSA