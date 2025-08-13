"Vou entrar mais na área", promete Jean Pyerre após marcar seu primeiro gol com a camisa do Ypiranga

Gol foi anotado aos quatro minutos do primeiro tempo. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

"Achei que nunca mais fosse marcar", brincou Jean Pyerre em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (13), após anotar o seu primeiro gol com a camisa do Ypiranga. O feito foi no último sábado (9), na derrota para o Guarani, pela Série C do Brasileirão.

O meia do Canarinho não balançava as redes havia três anos. O último gol tinha sido em 26 de junho de 2022, com a camisa do Avaí. Na oportunidade, o clube catarinense empatou em 2 a 2 com o Palmeiras pela Série A do Brasileirão.

— Confesso que achei que nunca mais ia fazer um gol na vida, porque parecia que não saía nunca, ficava só no quase. Eu fico muito feliz de ter feito o primeiro gol e de saber o quanto as pessoas torciam para que chegasse esse momento. O pessoal do clube me parabenizou muito, ficou feliz e eu vi que foi uma felicidade genuína. Eu sou muito grato por isso — disse Jean Pyerre.

Pedido do treinador

O camisa 10 comentou que o técnico Raul Cabral, que assumiu a equipe há duas semanas, cobrou que ele entrasse mais na área. Segundo o jogador, o comandante conhece suas características desde o Grêmio, e por isso solicitou mais presença ofensiva.

— Eu tenho picos, tem dias que eu penso em entrar mais na área e tem dias que penso em ser um jogador de mais posse. Mas desde que o Raul chegou, ele só tem batido nessa tecla comigo. Ele me conhece desde a base do Grêmio e sabe que por eu ter jogado como volante, tenho mais dificuldade de entrar na área. Inclusive, depois do gol, ele disse "tá vendo, você só fez o gol porque estava na área, depois só teve outra oportunidade porque estava na área". Agora que fiz o gol eu vou jogar mais perto da área mesmo — frisou o meia.

Sem preocupações

Vinte e quatro minutos depois de fazer o gol, o jogador sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído. No entanto, Jean Pyerre frisou que não é nada grave e estará à disposição para o próximo compromisso do Ypiranga na Série C.

— Eu saí para não me prejudicar mais, porque acabei sentindo que eu poderia me machucar, mas não é nada que preocupa. Já fiz exames e está tudo certo, então vou seguir trabalhando para no próximo jogo poder dar o meu melhor — concluiu.