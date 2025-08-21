Volante do Ypiranga encara jogo contra o Ituano como uma decisão: "Estamos muito focados"

Duas finais. É assim que o Ypiranga encara os últimos jogos da primeira fase da Série C do Brasileirão. Para seguir com chances de classificação aos quadrangulares, somente a vitória interessa ao Canarinho na partida desde sábado (23), quando enfrenta o Ituano, às 17h, no Estádio Doutor Novelli Júnior.
Os recentes tropeços fizeram com que o time gaúcho deixasse a zona de classificação na última rodada, mas a equipe tem chances de retornar neste fim de semana. Isso porque o Ypiranga está na 10ª colocação com 22 pontos, somente um atrás de Confiança e Guarani, sétimo e oitavo colocados, que se enfrentam em confronto direto na segunda-feira (25).
A situação da tabela coloca pressão extra na equipe de Erechim que, além disso, precisa encontrar forças para encerrar o jejum de sete jogos sem vencer. Até mesmo o volante Zé Mateus, último reforço do Canarinho, vive a expectativa para esse momento.
— Estava ansioso para a minha estreia e agora estou ansioso para o jogo de sábado, porque precisamos vencer. Ainda assim, só dependemos da gente. Vamos trabalhar muito para conseguir a classificação e depois o objetivo final, que é o acesso. Eu vim para cá com esse objetivo e percebi que o grupo também está com muita vontade de vencer — disse o jogador.
Atenção
Por outro lado, assim como o Ypiranga, o Ituano também está na briga por uma das três vagas que restam aos quadrangulares. Esse fator deve fazer com que a partida seja movimentada e, por isso, o elenco precisa minimizar o erros para buscar a vitória.
— Precisamos ter bastante volume de jogo contra o Ituano, assim como tivemos contra o Botafogo-PB, porque essa é a primeira decisão das duas finais que teremos pela frente. Nesse momento, os erros precisam ser mínimos. Estamos muito focados e empenhados para conseguir primeiro essa vitória fora de casa e, depois, aqui no Colosso da Lagoa — destacou Zé Mateus.
Além de Ypiranga e Ituano, outras nove equipes disputam as três vagas que restam no G-8 nas últimas duas rodadas: Floresta, Confiança, Guarani, Brusque, CSA, Maringá, Botafogo-PB, Figueirense e Anápolis.
Classificação da Série C
- Caxias — 37 pontos (classificado)
- Náutico — 32 (classificado)
- Ponte Preta — 30 (classificado)
- Londrina — 29 (classificado)
- São Bernardo — 29 (classificado)
- Floresta — 24
- Confiança — 23
- Guarani — 23
- Brusque — 22
- Ypiranga — 22
- CSA — 22
- Ituano — 21
- Maringá — 21
- Botafogo-PB — 20
- Figueirense — 20
- Anápolis — 19
- Itabaiana — 18
- ABC — 17
- Retrô — 13
- Tombense — 13 (rebaixado)