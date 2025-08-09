Um ano após ser anunciado, Jean Pyerre, ex-Grêmio, marca primeiro gol com a camisa do Ypiranga

Jean Pyerre marcou aos quatro minutos do primeiro tempo. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Um ano depois de ser anunciado, Jean Pyerre marcou o seu primeiro gol com a camisa do Ypiranga. O feito foi neste sábado (9), em confronto contra o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, pela 16ª rodada da Série C do Brasileirão.

No final, o Canarinho foi derrotado por 2 a 1, chegando ao sexto jogo seguido sem vitória. O time caiu para o oitavo lugar, com 21 pontos. Nesta segunda-feira (11), pode sair do G-8 caso o CSA vença o Itabaiana.

Tivesse segurado a vitória após o gol de Jean Pyerre, o Ypiranga seria o sexto colocado. O camisa 10 foi responsável por abrir o placar aos quatro minutos do primeiro tempo.

Após um contra-ataque, Jean Pyerre recebeu a bola na entrada da área e chutou de bico para balançar a rede pela primeira vez com a camisa verde e amarela.

No entanto, a partida não terminou como o meio-campista esperava. Vinte e três minutos depois de fazer o gol, o jogador sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído por Marlone.

Precisou de 30 jogos

O meia, anunciado pelo Ypiranga no dia 15 de agosto de 2024, precisou de 30 jogos para anotar o primeiro gol. Antes disso, Jean Pyerre tinha contribuído com uma assistência, justamente na sua partida de estreia, contra o Gaúcho, em outubro.

Três anos depois

O jogador não balançava as redes havia três anos. O último gol do meio-campista tinha sido em 26 de junho de 2022, com a camisa do Avaí. Na oportunidade, o clube catarinense empatou em 2 a 2 com o Palmeiras pela Série A do Brasileirão.