Três semanas antes da estreia, Gaúcho anuncia mais dois reforços para a Copa FGF

O Gaúcho anunciou nesta quarta-feira (27) mais dois jogadores para a disputa da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Três semanas antes da estreia, o elenco do técnico Fabiano Daitx tem três reforços confirmados.
O primeiro nome divulgado pelo Alviverde foi do zagueiro Luiz Fernando, de 29 anos. O defensor estava no Goianésia, mas acumula passagens por clubes como CRB, Humaitá, Tocantinópolis e também pelo rival Passo Fundo, onde jogou na temporada passada.
O volante Renan Metz, de 26 anos, também vai vestir as cores do Periquito na competição. O jogador disputou a Divisão de Acesso pelo Veranópolis, mas já passou por Juventude, Lajeadense, Anápolis e Tuna Luso.
A apresentação do elenco e o início das atividades está marcada para segunda-feira (1º), na Arena Be8. Já a estreia do Gaúcho na Copa FGF será dia 17 de setembro, contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas.