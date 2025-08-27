Três semanas antes da estreia, Gaúcho anuncia mais dois reforços para a Copa FGF

Volante Renan Metz estava no Veranópolis. Kévin Sganzerla / FML 360

O Gaúcho anunciou nesta quarta-feira (27) mais dois jogadores para a disputa da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Três semanas antes da estreia, o elenco do técnico Fabiano Daitx tem três reforços confirmados.

O primeiro nome divulgado pelo Alviverde foi do zagueiro Luiz Fernando, de 29 anos. O defensor estava no Goianésia, mas acumula passagens por clubes como CRB, Humaitá, Tocantinópolis e também pelo rival Passo Fundo, onde jogou na temporada passada.

O volante Renan Metz, de 26 anos, também vai vestir as cores do Periquito na competição. O jogador disputou a Divisão de Acesso pelo Veranópolis, mas já passou por Juventude, Lajeadense, Anápolis e Tuna Luso.