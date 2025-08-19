Técnico do Ypiranga diz que time precisa ter "menos erros e mais atenção" para reverter situação na Série C

Canarinho ocupa a décima colocação da competição. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

A situação do Ypiranga está cada vez mais delicada na Série C do Brasileirão. Precisando vencer o Botafogo-PB para permanecer na zona de classificação, o Canarinho apenas empatou e chegou ao sétimo tropeço seguido na competição, saindo do G-8 restando duas rodadas para o término da primeira fase.

Na tentativa de reverter a má fase do clube gaúcho, o técnico Raul Cabral ousou e fez a primeira mudança estrutural na equipe desde que assumiu o comando do time, em 28 de julho. O esquema 3-5-2, apesar do resultado, agradou.

— Conseguimos estruturar uma circulação maior de bola e ter mais volume com os pontas. Demos liberdade para o zagueiro de lado sair com a bola e numa dessas circunstâncias o William conseguiu fazer o gol — disse Cabral após a partida que deixou o Canarinho fora do G-8 depois de 11 rodadas.

Gol no início atrapalhou

O Botafogo-PB abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo, em um erro individual do zagueiro Charles. Segundo o treinador, o gol cedo atrapalhou os planos do Canarinho, que logo precisou buscar o poder de reação.

— O gol no início atrapalhou um pouco nossos planos, mas a equipe reagiu muito bem e logo em seguida recuperamos nosso volume de ataque para virarmos o jogo. Em uma falha de posicionamento individual acabamos sofrendo o gol de empate. Acho que no início do segundo tempo faltou nós sermos mais incisivos, mas procuramos criar mais chances com as trocas. O Felipe Marques teve a oportunidade de decretar a nossa vitória, mas o goleiro foi mais feliz no lance — destacou.

Confrontos diretos

Com o empate desta segunda-feira (18), o Ypiranga chegou aos 22 pontos e caiu para a décima colocação. Agora, restando duas rodadas para o término da primeira fase, o Canarinho não depende apenas de si para avançar aos quadrangulares do acesso.

— Vejo que o grupo está comprometido com o que precisa ser feito. Em momento algum tem dúvidas entre eles e todos estão se entregando e buscando fazer o melhor deles jogo a jogo. A competição afunilou e tem vários times nesse briga pela classificação, então as partidas estão cada vez mais iguais e com nível de equilíbrio muito alto, com o detalhe fazendo a diferença nos resultados. Precisamos ter menos erros e um nível de atenção ainda maior nesses detalhes para que quando a gente tenha uma oportunidade, saiba aproveitar. Vamos ter dois confrontos diretos e precisamos nos preparar da melhor maneira possível para fazermos grandes jogos e buscar os pontos necessários — concluiu o treinador.