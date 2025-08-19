Esportes

Fora do G-8
Notícia

Técnico do Ypiranga diz que time precisa ter "menos erros e mais atenção" para reverter situação na Série C

Canarinho deixou a zona de classificação ao quadrangulares do acesso após empatar em 2 a 2 com o Botafogo-PB, nesta segunda-feira

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS