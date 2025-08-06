Esportes

Sonho adiado
Técnico do Passo Fundo diz que eliminação na Divisão de Acesso "passou pela arbitragem"

Tricolor venceu o tempo normal por 2 a 1, mas tropeçou nos pênaltis e deu adeus ao sonho de retornar à elite do futebol gaúcho nesta temporada

Caroline Dolina

