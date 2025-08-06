Técnico do Passo Fundo diz que eliminação na Divisão de Acesso "passou pela arbitragem"

Tricolor foi eliminado nos pênaltis, nesta terça-feira (5). Marlon Oliveira fotógrafo / @marlofoto

O Passo Fundo adiou para 2026 o sonho de retornar à elite do futebol gaúcho. Nesta terça-feira (5), o Tricolor perdeu para o Veranópolis nos pênaltis e tropeçou novamente na fase decisiva da Divisão de Acesso.

O sentimento é de frustração, uma vez que o Passo Fundo teve apenas duas derrotas em 16 jogos. No entanto, a maior lamentação do Tricolor foram as atuações da arbitragem em ambas partidas das quartas de final.

Assim como aconteceu no confronto de ida, o técnico Gabriel Dutra reclamou de um possível pênalti não marcado para o Passo Fundo nesta noite de terça (5). O lance em questão ocorreu ao oito minutos do segundo tempo, quando Medina teve a camisa puxada pelo zagueiro Nicolas Ferri e foi derrubado dentro da área. O árbitro Roger Goulart, no entanto, mandou a partida seguir.

— A eliminação do Passo Fundo passou pela arbitragem. Não tem como não falar deles mais uma vez. No pênalti do Medina, possivelmente faríamos 3 a 1 e teríamos vantagem no placar. Para arbitragem é muito bom levar o jogo para os pênaltis e dizer que não teve nenhuma interferência, ou como já tinha dado um pênalti para nós no primeiro tempo, decidiu não dar o segundo. Fomos muito prejudicados. — lamentou Gabriel Dutra.

O treinador destacou a boa partida da equipe, que precisou reverter o resultado após sofrer um gol logo aos dois minutos de bola rolando. No entanto, Dutra comentou que os atletas poderiam ter sido mais assertivos na etapa complementar, quando empilharam chances de marcar o terceiro gol, mas não aproveitaram.

— Pecamos no primeiro lance do jogo. Por termos uma estratégia bem ofensiva, sofremos um contra-ataque e com dois minutos o Veranópolis já estava na frente. Nesse momento já sabíamos que seria complicado, mas mesmo assim o time ainda manteve a cabeça no lugar para reverter ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, tivemos boas oportunidades e criamos muito, mas infelizmente não foi o suficiente — disse.