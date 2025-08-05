Técnico aponta principal problema do Ypiranga na Série C: "Falta criatividade"

Raul Cabral comandou o Ypiranga neste domingo (3), pela primeira vez. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O técnico Raul Cabral terá um trabalho árduo para ajustar o sistema ofensivo do Ypiranga. Neste domingo (3), o Canarinho engatou mais um jogo sem balançar as redes e foi superado pelo Caxias por 1 a 0, no Estádio Colosso da Lagoa.

A derrota para o rival marcou a quinta partida seguida em que o time auriverde não vence na Série C do Brasileirão. A situação é reflexo da falta de criatividade no setor de criação: nos últimos cinco jogos, o Ypiranga marcou somente um gol, enquanto sofreu cinco.

— Tivemos dificuldade no primeiro tempo e pecamos no setor de criatividade. O Caxias explorava bastante o nosso erro, tanto que foi assim que saiu o gol deles. No segundo tempo, depois que os jogadores entenderam o que o jogo pedia, que era um jogo mais de primeira e segunda bola, de circulação mais rápida e preenchimento de área maior, conseguimos criar mais oportunidades, mas o goleiro teve um jogo muito feliz e fez várias intervenções boas. Ainda precisamos ajustar algumas transições defensivas, porque em alguns momentos ficamos expostos — disse o treinador.

O treinador terá a semana cheia de trabalho para corrigir e deixar a equipe "mais a sua cara". Isso porque Cabral chegou ao Canarinho na quarta-feira (30) e teve apenas quatro treinos para encaminhar o time para o confronto contra o Caxias.

Agora, a missão será surpreender o Guarani de Matheus Costa, antigo treinador do time gaúcho. Isso porque no sábado (9), o Ypiranga enfrenta os paulistas, no reencontro com o profissional que deixou o cargo há oito dias e conhece bem as dificuldades da equipe.

— Precisamos buscar o ajuste ideal para ter mais preenchimento de área, que é algo que o Ypiranga já vinha sofrendo antes mesmo da minha chegada. Isso gera dificuldade para conseguir converter os gols, então vejo que os meias precisam pisar um pouco mais na frente, assim como os atacantes de lado — frisou Cabral.