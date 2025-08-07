Super Etapa do Motocross acontece em Tapejara no fim de semana

Evento tem supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). Prefeitura de Tapejara / Divulgação

Tapejara, no norte gaúcho, será sede de dois dos principais campeonatos de motocross do país no fim de semana.

No sábado (9) e domingo (10), o Parque Municipal Ângelo Eugênio Dametto recebe a abertura do Campeonato Sul-Brasileiro de Motocross e a 5ª etapa do Campeonato Gaúcho Sportbay de Motocross 2025.

O evento tem supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e conta com apoio das federações de motociclismo do Rio Grande do Sul (FGM), Santa Catarina (FCM) e Paraná (FPRM).

Com tradição na modalidade, Tapejara já sediou provas estaduais e nacionais. A etapa leva o nome de Taça Jair Costa, em homenagem ao “Bigode”, personalidade do motociclismo gaúcho que dedicou décadas ao motocross e ao velocross, sendo reconhecido por sua contribuição ao desenvolvimento do esporte no Estado.

A entrada no evento será gratuita. A estrutura do parque contará com praça de alimentação, área para famílias, boxes cobertos e espaços para o público acompanhar as competições com conforto e segurança.

